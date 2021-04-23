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#вашиновости Не работал валидатор? потребовали наличку, не пустили в автобус

#вашиновости

«Сегодня была такая ситуация. Автобус 24 маршрут приехал на остановку «Форте банк» (время 7.42) и у него не работает валидатор. Водитель сказал — платить наличными! У меня не было наличных и ещё девушки. Нас не пустили в автобус. Это не наша вина, если не работает валидатор мы не обязаны платить наличными а можем доехать бесплатно!»,-пишет подписчик. #алаукз #алаутв

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