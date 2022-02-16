вашиновости Никто не чистит дорогу. Так замело, что не выехать! Помогите!

#вашиновости Здравствуйте, хочу написать про деревню Тургумбаева в Аулиекольском районе, вот уже почти 4 недели не приезжала техника чистить дорогу. Звонишь в районный акимат, говорят техника сломана, звонишь в областной, говорят звоните в районный акимат звоните. В деревне 3 беременных, 4 грудных ребенка, а медик единственный в деревне сейчас сидит в Костанае и попасть не может домой. У людей продукты закончились, я не знаю уже кому обращаться?! Не дай Аллах что-нибудь случится, даже в больницу выехать не сможем Что делать? Как быть?

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