вашиновости Отказали в получении пенсионных накоплений. Почему?

– Я 1959 года рождения, вышел на пенсию в феврале.

В ЦОНе мне одобрили определенную сумму для снятия пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, сказали заполнить заявление на сайте ЕНПФ. В итоге, когда все заполнил, мне пришел отказ. По какой причине? Может, ошиблись в ЦОНе?

– Рамиль

ОТВЕТ @gazeta_diapazon: – Пенсионеры у нас снимают накопления по графику. Полностью и единовременно могут снять только те пенсионеры, у кого остаток на момент оформления пенсии менее 12-кратного размера пенсии. На текущий год это 555 624 тенге (12 умножить на 46 302 тг.). У остальных вкладчиков, у которых остаток пенсионных накоплений с учетом инвестиционного дохода превышает 12-кратную минимальную пенсию, получают по ежемесячному графику. Отказать могут в случае, если только у пенсионера вообще не было пенсионного вклада. В ЦОНе принимают заявление на основании удостоверения личности, поэтому и там ошибки возникнуть не могло, – прокомментировали в ЕНПФ.

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