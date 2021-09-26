USD 423.91
EUR 497.37
RUB 5.82
  1. Home
  2. Ваши новости
  3. #вашиновости Открытым пламенем горела квартира в Костанае

#вашиновости Открытым пламенем горела квартира в Костанае

Фото читателей

Vinkmag ad
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Промежуточные итоги ремонта дорог в Костанайской области