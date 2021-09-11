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#вашиновости Перестрелка в Лисаковске — видео

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Видео прислали наши подписчики. По их словам, в одной из многоэтажек идёт перестрелка.

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