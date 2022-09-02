вашиновости По 7 уроков и домой в 20.00. Каникулы сократили, но легче не стало

Возмущение на своей странице в Фейсбук выразила жительница Костаная Татьяна Мороз.

«Чего там Минпросвещения говорило? Увеличили учебный год — жить нам будет легче??? К @1shlyceum.kst скинули для 6 класса расписание. Домой будем приходить после 8 вечера. А если 7 урок? Что за нулевой урок для началки? Верните начало учебного дня с 13. 30. Мы уже готовы идти в гости в управление образования», — написала Татьяна Мороз.

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