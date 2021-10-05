вашиновости Почти 20 тысяч заплатила за воду. Мы не зарабатываем столько

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За сентябрь 19 166 тенге и ещё они берут доплату за август, потому что был 30 тенге куб, а в середине августа вода подорожала без уведомления просто пришли перед фактом поставили мы столько не зарабатываем. Это в Сарыколе», — написала жительница Сарыкольского района на Whatsapp.

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