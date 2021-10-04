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#вашиновости Поездка по цене двух. Когда с валидаторами порядок наведут?

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#вашиновости

Сегодня после обеда возвращалась домой за одну поездку сняли, как за две. Вот и как долго это у них будут проблемы? Постояные проблемы, то валидатор не работает, то Qr, то снимают вместо одного раза несколько. Ехала на 24 маршруте.

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