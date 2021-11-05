USD 429.5
EUR 496.2
RUB 6
  1. Home
  2. Ваши новости
  3. #вашиновости Полицейские авто в последнее время ездят с мигалками. Зачем?

#вашиновости Полицейские авто в последнее время ездят с мигалками. Зачем?

Vinkmag ad

#вашиновости «Стали замечать, что полицейские машины в Костанае стали ездить с мигалками. Это загон ли сбивает с толку участников дорожного движения. Для чего это?,-спрашивает подписчик.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Морозы. Прогноз погоды на 6-8 ноября 
Следующая новость

На слухи о кредитной амнистии ответили в финансовом регуляторе Казахстана