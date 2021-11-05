вашиновости Полицейские авто в последнее время ездят с мигалками. Зачем?

#вашиновости «Стали замечать, что полицейские машины в Костанае стали ездить с мигалками. Это загон ли сбивает с толку участников дорожного движения. Для чего это?,-спрашивает подписчик.

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