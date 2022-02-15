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#вашиновости «Получили счета на оплату от КТЭК. Почему такие суммы?

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#вашиновости «Получили счета на оплату от КТЭК. Что происходит? Почему такие суммы? С чем связано? У кого ещё так? #алаукз #алаутв

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

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