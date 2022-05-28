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#вашиновости Произошло смертельное ДТП

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#вашиновости «28 мая в 00-15 сбили человека. Это произошло на конечной улицы Каирбекова, начало дач, как ехать на Джамбул! Мужчину сбили насмерть. У нас вообще не освещается улица, хотя движение круглосуточное», — пишет читательница.

Мы запросили информацию в пресс-службе ДП Костанайской области.

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