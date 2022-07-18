вашиновости Разыскивается за тяжкое преступление. Что случилось в Лисаковске?

#вашиновости «В Лисаковске что произошло? Люди в ватсапе пересылают ориентировку.

В ней сказано, что в Лисаковске разыскивают мужчину по подозрению в совершении тяжкого преступления», — пишут подписчики.

Ожидаем информацию от пресс-службы ДП Костанайской области.

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