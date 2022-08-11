вашиновости «Ребёнка сбила машина, прям звук был».

#вашиновости «Ребёнка сбила машина. Улица Мирная, 14, прям звук был. Скорая приехала», — такое сообщение поступило к нам редакцию.

Как сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области Ксения Житлкибаева, вызов на станцию «Неотложной скорой медицинской помощи» поступил 10 августа в 19.17. Ребенок — 4 года. Со слов водителя, ребёнок упал с самоката перед машиной. По словам очевидцев, машина его не задела. Осмотрен бригадой. У ребёнка ушибы от падения. Госпитализация не требовалась. Оставлен на месте», — сообщила Ксения Жилкибаева.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.