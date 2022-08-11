вашиновости «Ребёнка сбила машина, прям звук был».

24.kz
#вашиновости «Ребёнка сбила машина. Улица Мирная, 14, прям звук был. Скорая приехала», — такое сообщение поступило к нам редакцию.
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Как сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области Ксения Житлкибаева, вызов на станцию «Неотложной скорой медицинской помощи» поступил 10 августа в 19.17. Ребенок — 4 года. Со слов водителя, ребёнок упал с самоката перед машиной. По словам очевидцев, машина его не задела. Осмотрен бригадой. У ребёнка ушибы от падения. Госпитализация не требовалась. Оставлен на месте», — сообщила Ксения Жилкибаева.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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