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#вашиновости Ребёнок в открытом окне на 8 этаже. Где взрослые?

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#вашиновости Ребёнок в открытом окне на 8 этаже. Где взрослые? Улица Текстильщиков.

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