вашиновости Сбили женщину с детской коляской

«14 июня примерно в 22:20 по улице Каирбекова перед улицей Киевская произошло ДТП. ВАЗ 2110 совершил наезд на пешеходов, то есть сбил женщину с коляской. В результате чего мужчина покинув автомобиль попытался скрыться с места ДТП. Был остановлен гражданскими лицами до приезда сотрудников полиции»,-пишет подписчик. #алаукз #алаутв

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