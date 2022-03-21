вашиновости «Смертельное ДТП на затобольской трассе»

#вашиновости «Шок! На затобольской трассе в сторону Аулиеколя произошла авария. Столкнулись «Приора» и ГАЗон. Погибли люди»,-пишет читатель.

Мы запросили информацию в пресс-службе ДП области.

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