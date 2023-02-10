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#вашиновости «Собак становится больше с каждым днём»

«Улица Садовая, 49. Собак с каждым днем все больше и больше, живут под балконом, дети боятся выйти на площадку»,- пишет подписчик.

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