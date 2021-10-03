вашиновости Собака погибла, после того, как её бросили со всей силы об асфальт

Фото dobro_hvostik_rudny
#вашиновости ВНИМАНИЕ!!!! УБИЙСТВО!!!
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30.09.2021г по Адресу г. Рудный, Сандригайло 66.
Было совершенно жесткое обращение с животным.
Дети лезли к собаке порода мини той терьер, собака начала лаять испугала ребёнка, выбежала Мама ребёнка и вместе с ней была ещё одна женщина ,набросились вдвоём на хозяйку, произошла драка, хозяйке собаке вырвали клочки волос и сломали палец, хозяйка собаки попыталась уйти домой с собакой, мама ребенка догнала ее со словами я все равно убью твою собаку,тем самым схватила собаку ,хозяйка попыталась забрать у неё но увы у неё не получилось, мама ребёнка была выше и сильнее ее, и кинула со всей силы собаку об асфальт, собака лежала на асфальте ,у неё сразу пошла кровь из головы и рта, произошла моментальная гибель собаки.
Все это произошло на глазах у маленьких детей.
На следующий день после происшествия мужчина с этой же семьи угрожал другой женщине которая гуляла со своей собакой чихуахуа, что надоели ваши собаки все это было в грубой форме, и так же грозился убить собаку.
Информацию разместитли несколько пабликов — зоозащитников.
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