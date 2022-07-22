вашиновости Собаки кидаются на людей и десятками душат домашнюю птицу

#вашиновости «Я проживаю в Кунае. У нас очень большая проблема, которую мы самостоятельно решить не в силах. Обращались к главной по нашему району, она поднимала этот вопрос в акимате, но там сказали, что ничем помочь не могут.

Дело в том, что в течении месяца бродячие собаки по ночам душат и поедают нашу домашнюю птицу. Пострадало уже много человек. На днях задавили птицу в 3 домах. Объемы большущие. За одну ночь уничтожено больше 60 голов. Мы сначала думали, что это хорек или ласка, начали ставить капканы. И в капканы попадаются эти самые бродячие собаки. Мало того они кидаются и на людей. До того, как ставить капканы и когда птица была закрыта по сараям, собаки эти постоянно рыскали по дворам. Мало того эти собаки кидались и на телят. Люди насилу отбили теленка. Убедительная просьба помогите. Люди толком не спят ночами, начеку 24 часа в сутки. Долго так продолжаться не может. Пожалуйста, помогите найти решение проблемы», — пишет читательница.

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