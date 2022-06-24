вашиновости 18+ Собаку закопали заживо

hope_kst
#вашиновости Сегодня утром была найдена собака погребенная заживо в районе «Костанай-2».
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«Девушка шла на звук, смогла раскопать и извлечь из ямы. Собаку достали, дышит тяжело, но шансы есть. Её транспортируют в ветеринарную клинику. Если собака останется жива, мы готовы забрать ее к себе», — сообщается в инстаграм аккаунте @hope_kst.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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