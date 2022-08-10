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#вашиновости Такси столкнулось с полицейским автомобилем в Костанае

#вашиновости «ДТП на пересечении улиц Валиханова-Баймагамбетова. Примерно в 00.40».

Столкнулись два автомобиля — такси и полицейская машина.

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107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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