вашиновости Тело женщины сегодня обнаружили в Костанае

#вашиновости Рядом с авторынком полицейские с собаками ходили сегодня утром, что-то искали.

Говорят, нашли тело женщины.

Журналисты запросили информацию в пресс-службе ДП Костанайской области.

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