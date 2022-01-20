USD 434.48
EUR 492.61
RUB 5.68
  1. Home
  2. Ваши новости
  3. #вашиновости «Трасса Качар-Фёдоровка». Два дня после бурана прошло, не проехать

#вашиновости «Трасса Качар-Фёдоровка». Два дня после бурана прошло, не проехать

Vinkmag ad
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Как хотят изменить закон о Первом Президенте Казахстана
Следующая новость

Снижение надбавки. Акимат Костаная и супермаркеты подписали меморандум