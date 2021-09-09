вашиновости «Троих зажали дверью. Хочу сообщить о проблеме переполненных автобусов»

#вашиновости «Хочу сообщить о проблеме переполненных автобусов маршрута номер 27 города Костаная. Вход в переднюю дверь и оплата вперёд до совершения поездки, сегодня, 9 сентября задней дверью было зажато трое пассажиров, через небольшой промежуток времени, автобус проходит в 7.20 утра от остановки по улице Строительная и далее по маршруту», — пишет читатель.

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