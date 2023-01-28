вашиновости Удалить зуб ребёнку стоит 9000 тенге

#вашиновости «Бесплатно говорите? У сына вылезла шишка на десне. В этот же день, 26 января, отпросили с последнего урока из школы. Повезли в стоматологию на улице Уральская. Ранее там был опыт лечения зубов бесплатно и хорошо. Приехали в этот раз. Врач сказал, что в десне гной. Нужно удалить молочный зуб. Удаление с уколом. Бесплатного удаления сейчас нет, так как у него, то есть у врача, талоны на бесплатное удаление закончились. Есть запись на бесплатное удаление на февраль. Я беспокоилась за ребёнка и ждать не могла. Согласилась на платное удаление. Никаких дополнительных услуг я не просила, никакого супер укола тоже не просила. Стоимость удаления вышла 9000 тенге. Дороговато. А если с острой болью ребёнок, что делать?

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