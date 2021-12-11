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#вашиновости Ужас, давка. Проехала в новом костанайском автобусе

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#вашиновости «Посмотрите что творится! Суббота. В Костанае автобус «5». Интервал написан 8-10 минут ожидаем 20 минут. И ещё автобус рассчитан на 25 мест едем, как консервной банке. Вот они новые автобусы.

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