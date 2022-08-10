вашиновости В школе сказали менять карточки для детей. Кто вернёт деньги за прошлые?

#вашиновости «Это вообще законно? Кто вернёт деньги за карты которые приобретали в прошлом году?», — интересуется подписчица.

Жительница Костаная прикрепила ссылку на пост в аккаунте школы №19 Костаная, где опубликовано обращение к родителям. Там сказано, что нужно перевыпустить платёжную карту. В комментариях под постом родители интересуются, для чего все это, ведь детям в прошлом году выдали карты.

«Уже же с Казпочтой делали каждый год с новыми банками?»

«Каждый год будите обновлять? Я только сделала карту проездную, деньги платила, пропускная 1200 стоит».

«Мы в июне приобрели белую карту для турникета за 1000 тенге на Карбышева. Ребёнок ещё не успел с ней в школу сходить, уже всё поменяли!! Почему никто не предупредил, что она будет не действительна??? Мне её теперь выбросить что ли??? Кто мне вернёт деньги за неё??? Издевательство какое-то!!!».

«В прошлом году так и не дождалась оповещений в телеграмм боте, о посещение детей школы…».

«В связи с улучшением программного обеспечения и модернизацией качества работы турникетов — сервис безопасности интегрирован с Телеграмм-ботом, администрация школы №19 г.Костанай и ТОО «Kostanay Profit» сообщает, о бесплатном перевыпуске карт учащимся школы», — говорится в посте.

Там же описываются преимущества платёжной карты.

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