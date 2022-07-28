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#вашиновости Весь день льёт дождь, а в Костанае укладывают асфальт

#вашиновости «Укладка асфальта по улице Узкоколейная. 28 июля сегодня. Весь день идет дождь».

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