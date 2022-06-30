вашиновости «Трасса убитая. Надо не ямочный ремонт делать, а полностью менять»

#вашиновости «Трасса Введенская убитая. Тут не ямочный ремонт надо делать, а полностью менять. Как по минному полю ездим каждый день. Ходовку убиваем», — пишет подписчик.

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