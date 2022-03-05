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#вашиновости «За проезд платишь наличкой, еще и с карты снимается. Как долго это будет продолжаться?»

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#вашиновости «Хочу пожаловаться на валидаторы в автобусах. Как долго это будет продолжаться? Прикладываешь карту, а он «Карта заблокирована» хотя деньги на карте есть. Приходится платить наличкой. И потом вечером, а бывает и ночью приходит смс, что снято 80 тенге. Получается за один проезд я заплатила 230 тенге. Ладно если бы это было пару раз. Так это происходит систематически. И в моем окружении у некоторых тоже такое происходит», — пишет подписчица.

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