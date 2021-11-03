вашиновости «Закупочная цена на молоко не поднимается три года»

«Вас беспокоят из села Московское. У нас уже три года не поднимается закупочноя цена на молоко. Мы уже не знаем что делать. 110 тенге уже три года. Приезжают представители фирмы, кто закупают, разговаривали, но ничего не меняется. Они думают куда мы денемся. Нам невыгодно содержать скотину, все дорожает, корма. Ещё и жить на что-то надо», — сообщила жительница села Татьяна Котенко.

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