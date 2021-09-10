вашиновости Ждём автобус 40 минут, опаздываем, а что будет зимой?

«Здравствуйте! Обращаюсь к вам с проблемой общественного транспорта в городе Тобыл. Который день подряд ждём 102 автобус на ул.Поповича 40 минут, опаздываем в садик, кто-то в школу, кто-то на работу, возможно ли решение этой проблемы? Сегодня дождь, завтра снег, впереди зима! Дети маленькие, холодно автомобиль купить нет возможности. Спросила у водителя, в какое время он бывает на остановке, он ответил, что не знает — интервал разный. Наш родной Затобольск стал большим и красивым городом Тобыл, он интенсивно развивается, идут работы по благоустройству города, за что мы очень благодарны, а такая элементарная казалось бы со стороны проблема, как доступность общественного транспорта не решается несколько лет! Срочно нужны новые маршруты, пустите частников на «Газели». Пожалуйста предпримете какие- нибудь меры! Дети регулярно опаздывают, мёрзнут на остановках! Учебный год только начинается! Впереди зима, снега, метели!», — пишет подписчица.

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