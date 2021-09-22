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#вашиновости «Золотая» вода в районе Костанайской области

liter.kz

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«Новая тема для обсуждения. Питьевая вода в Сарыкольском районе «золотая» — 871,16 за 1 кубометр. Куда смотрит акимат?», — написал читатель.

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