Василий Цымбалюк больше не руководит управлением образования акимата Костанайской области

Василий Цымбалюк ушел с должности руководителя управления образования акимата Костанайской области по собственному желанию. Об этом он сообщил alau.kz

Этой должности Василий Цымбалюк отдал почти полтора года. Кроме того, он имеет большой опыт работы в сфере образования и науки. Пять лет руководил отделом образования Костаная, еще год работал заместителем руководителя управления образования акимата Костанайской области, а с апреля 2019 был назначен на должность руководителя управления образования акимата Костанайской области.



«Ухожу по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Избран председателем ОО «Локальный профессиональный союз работников организаций образования и науки Костанайской области», — отметил Василий Цымбалюк.

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