Василий Корчинский — Память о Великой Отечественной войне

Корчинский Василий Филиппович

1922 – 2008 гг

Родился на Украине, в селе Черное Одесской области. Закончил 9 классов и был мобилизован в Кремчугскую военно-авиационную школу стрелков-бомбардиров.

Когда началась война школу эвакуировали в г. Актюбинск, а позднее — в г. Чирчик. В этом городе находилась Ташкентская авиашкола.

В 1942 году из курсантов авиашколы был создан 9-й мотострелковый полк, который был направлен под Москву.

Участвовал на различных участках фронта. При бомбежке был контужен.

В 1943 году участвовал в разгроме армии Паульса под Сталинградом, а также в наступлении Советской армии к реке Днепр.

В Приднестровских плаваниях был тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь в Грузию. В 1944 году был демобилизован с 1й группой инвалидности.

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