Василий Корчинский — Память о Великой Отечественной войне

COVID-2019 в Казахстане
4975 - зарегистрированно
1766 - выздоровевших
31 - летальных случаев
61 - в Костанайской области
Корчинский Василий Филиппович
1922 – 2008 гг
Родился на Украине, в селе Черное Одесской области. Закончил 9 классов и был мобилизован в Кремчугскую военно-авиационную школу стрелков-бомбардиров.
Когда началась война школу эвакуировали в г. Актюбинск, а позднее — в г. Чирчик. В этом городе находилась Ташкентская авиашкола.
В 1942 году из курсантов авиашколы был создан 9-й мотострелковый полк, который был направлен под Москву.
Участвовал на различных участках фронта. При бомбежке был контужен.
В 1943 году участвовал в разгроме армии Паульса под Сталинградом, а также в наступлении Советской армии к реке Днепр.
В Приднестровских плаваниях был тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь в Грузию. В 1944 году был демобилизован с 1й группой инвалидности.