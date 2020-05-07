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Василий Варченко — Память о Великой Отечественной войне

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4578 - зарегистрированно

1518 - выздоровевших

30 - летальных случаев

59 - в Костанайской области

Варченко Василий Прокофьевич. Годы жизни 27.01.1926-28.06.1994гг.Принимал участие в боевых действиях в Великую Отечественную Войну — стрелком в192 стрелковом полку.

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