Василий Варченко — Память о Великой Отечественной войне

COVID-2019 в Казахстане
4578 - зарегистрированно
1518 - выздоровевших
30 - летальных случаев
59 - в Костанайской области
Варченко Василий Прокофьевич. Годы жизни 27.01.1926-28.06.1994гг.Принимал участие в боевых действиях в Великую Отечественную Войну — стрелком в192 стрелковом полку.
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