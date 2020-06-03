ВАЗ и КамАЗ столкнулись в Костанае, три человека госпитализированы

ДТП произошло сегодня, 3 июня, на пересечении проспекта Назарбаева и улице Дзержинского столкнулись Камаз и ВАЗ 2110.

По данным полиции, водитель КамАЗа следовал со стороны Тобола, и поворачивал налево. Водитель легкового авто ехал по направлению к реке, но проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего и произошло столкновение.

Водитель и трое пассажиров ВАЗа были госпитализированы в больницу для обследования. По факту ДТП собран первоначальный материал для принятия процессуального решения.

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