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ВАЗ и КамАЗ столкнулись в Костанае, три человека госпитализированы

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ДТП произошло сегодня, 3 июня,  на пересечении проспекта Назарбаева и улице Дзержинского столкнулись Камаз и ВАЗ 2110.

По данным полиции, водитель КамАЗа следовал со стороны Тобола, и поворачивал налево. Водитель легкового авто ехал по направлению к реке, но проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего и произошло столкновение.

Водитель и трое пассажиров ВАЗа были госпитализированы в больницу для обследования. По факту ДТП собран первоначальный материал для принятия процессуального решения.

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