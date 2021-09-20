ВАЗ с КАМАЗом. Смертельная авария произошла на трассе Алматы-Екатеринбург

ДТП случилось 19 сентября на 587 км трассы Алматы-Екатеринбург, недалеко от поселка Щербаково, передает alau.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.

57-летний водитель «КАМАЗа», не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения.

Произошло ДТП — столкновение с автомашиной «ВАЗ-2106» под управлением 55-летнего водителя, который скончался от полученных травм на месте аварии.

Пассажир «ВАЗ-2106» госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу.

Составлена схема ДТП, водитель «КАМАЗа» трезвый.

В настоящее время начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 УК РК ч 3. «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Проводятся следственные действия.

С начала года на территории области совершено 229 ДТП, в которых 50 человек погибло и 261 получили ранения. В регионе более чем на 9% снижено количество аварий с пострадавшими. Вместе с тем, отмечается рост погибших в ДТП на 35%.

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