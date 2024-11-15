В России пройдет эксперимент по сдаче биометрии иностранцами. Об этом 13 ноября 2024 года заявили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, сообщает Zakon.kz.
Отмечается, что граждан России изменения никак не коснутся.
«Иностранные граждане и лица без гражданства при пересечении границы России будут сдавать биометрические данные – изображение лица и отпечатки пальцев. Постановление принято правительством. Это распространенная мировая практика – такие условия уже много лет действуют, например, для получения шенгенских виз. Дополнительные сведения о въезжающих помогают странам повысить уровень безопасности», – пояснили в Минцифры РФ.
Эксперимент по сдаче иностранцами биометрии будет проходить в два этапа.
Первый этап
С 1 декабря текущего года иностранцы, въезжающие в Россию, будут сдавать биометрию:
- в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский;
- в автомобильном пункте пропуска Маштаково
Второй этап
С 30 июня 2025 года на всех пунктах пропуска для иностранцев, въезжающих в Россию, будет формироваться цифровой профиль. В нем будут указываться сведения об иностранце, в том числе биометрические.
«Создать цифровой профиль иностранцы при желании смогут и самостоятельно – в приложении RuID. Это аналог госуслуг для иностранцев, который разработают в рамках эксперимента. В нем можно будет сообщить о своем визите в Россию и получать услуги на территории страны, например, оформить медстраховку или записаться в МВД», – проинформировали в Минцифры РФ.
Каких иностранцев не коснутся изменения:
- граждане Беларуси;
- дети до шести лет;
- дипломаты и сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России и члены их семей;
- сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованные в России, и члены их семей.