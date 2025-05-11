По данным государственного электронного реестра на портале «Е-лицензирование», в Казахстане зарегистрировано 11914 турагентов и 634 туроператоров.
Для обеспечения безопасности и качества туристских услуг, Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК совместно с местными исполнительными органами публикует актуальные списки лицензированных туроператоров, зарегистрированных турагентов, а также гидов, экскурсоводов и инструкторов по туризму на официальных интернет-ресурсах.
Гражданам рекомендуется проверять наличие соответствующих документов при выборе туристских компаний. При обращении важно уточнить, есть ли уведомление о турагентской деятельности и действующая лицензия туроператора.
Одним из ключевых инструментов защиты потребителей является туристский код. ТурКод — уникальное буквенно-числовое значение, проверив который турист может быть уверен, что его перелет, проживание оплачены туроператором принимающей стороне и авиакомпании. Этот уникальный механизм гарантирует туристам их возвращение в страну, если туроператор, сформировавший тур, не может выполнить свои обязательства или в случае наступления ЧС/ЧП. ТурКод присваивается автоматически после оформления тура и подтверждает участие в официальной системе туристского гарантирования.
Эти меры направлены на повышение прозрачности в туристской отрасли, защиту интересов потребителей и формирование доверия к казахстанским туристским компаниям.
Ознакомиться с актуальными реестрами туроператоров и турагентов можно по ссылке:
https://www.gov.kz/memleket/entities/tourism/documents/details/761324?lang=ru
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