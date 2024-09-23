АО «Финансовый центр» сообщает, что выплата государственной стипендии за сентябрь месяц текущего года обучающимся на 1 курсе 1 семестра 2024-2025 учебного года будет осуществлена в течении октября месяца после проверки отчетов по состоянию на 30 сентября в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РК №116 от 7 февраля 2008 года.

Также сообщается, что вновь поступившим студентам первого курса Медицинских вузов стипендия за сентябрь будет выплачена в октябре месяце за два месяца суммарно (сентябрь-октябрь). Выплаты будут произведены к концу месяца (октябрь).

«Контингенту студентов переходящих курсов (всем остальным студентам) выплата государственной стипендии за сентябрь месяц будет осуществлена согласно предоставленных отчетов от ОВПО, т.е. стипендия поступит до конца сентября», — говорится в сообщении финцентра.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.