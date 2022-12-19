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Важная информация! Городская больница Костаная приостанавливает работу

Фото из открытых источников

Информацию для костанайцев распространила пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области. 

«С 19 по 26 декабря костанайская городская больница в связи с ремонтными работами на уровне травмпункта и приемного покоя приостанавливает оказание экстренной помощи горожанам. Экстренных пациентов и пациентов травматологического профиля принимают на базе костанайской областной больницы по адресу 1 мая, 151», — говорится в сообщении.

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