Важная информация! Городская больница Костаная приостанавливает работу

Информацию для костанайцев распространила пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области.

«С 19 по 26 декабря костанайская городская больница в связи с ремонтными работами на уровне травмпункта и приемного покоя приостанавливает оказание экстренной помощи горожанам. Экстренных пациентов и пациентов травматологического профиля принимают на базе костанайской областной больницы по адресу 1 мая, 151», — говорится в сообщении.