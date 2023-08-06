Важная информация относительно ограничений на мобильные переводы

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что сейчас некоторые предприниматели получают оплату за проданный товар, услуги посредством мобильных переводов ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЕ СЧЕТА, ОТКРЫТЫЕ В БАНКАХ. Однако, данные переводы производятся без применения ККМ и POS-терминалов, а соответственно без выдачи чеков. Это является нарушением, за которое предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения, при повторном нарушении штраф составляет от 15 до 50 МРП в зависимости от субъектности налогоплательщика.

Напоминаем, что уплата налогов в соответствии с Конституцией Республики Казахстан является обязанностью каждого.

Налоговые органы проводят соответствующий контроль в целях вывода из тени незаконной предпринимательской деятельности. Банковские организации за период с 2024 года будут передавать данные по мобильным переводам индивидуальных предпринимателей. Под контроль подпадут граждане, получавшие мобильные переводы от 100 разных лиц, ежемесячно, в течении трех последовательных календарных месяцев.

Для упрощения применения ККМ с 2022 года ведется пилотный проект по объединению функций ККМ с POS-терминалами банков второго уровня. Это позволяет выдавать один чек ККМ и POS-терминала. В пилотном проекте уже участвуют несколько банков.

Вместе с тем, проводится акция «Гражданский контроль – требуй чек» по выявлению фактов невыдачи чеков ККМ. О выявленных нарушениях можно сообщить посредством бесплатного мобильного приложения «Wipon cashback».

Обращаем внимание, что вышеуказанные изменения не затрагивают добросовестных налогоплательщиков и нацелены только на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности. То есть, физические лица, как и прежде, могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях — переводы родственникам, друзьям, помощь родителям и детям, и по другим жизненным ситуациям.

Таким образом, налоговыми органами созданы все удобные условия для законного ведения бизнеса, предусмотрены режимы с низкими налоговыми ставками.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.