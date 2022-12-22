Важная информация! Поликлиники будут работать в выходные и праздничные дни в Костанайской области

С 24 декабря и по 15 января, согласно приказу руководителя управления здравоохранения Данияра Джандаева, поликлиники в городах Костанай, Лисаковск, Рудный, Аркалык, Тобыл. Житикара будут работать в выходные и праздничные дни. Об этом сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения.
Для оказания помощи при ОРВИ и ОРЗ, с целью снизить нагрузку на скорую помощь и приёмный покой медучреждений.
Время работы в выходные и праздничные дни с 9 до 14.00. Единственный выходной в поликлиниках будет 1 января.
Для удобства жителей прилагаем список телефонов учреждений ПМСП. Регистратуры и службы поддержки пациентов.