Важная информация! Поликлиники будут работать в выходные и праздничные дни в Костанайской области

С 24 декабря и по 15 января, согласно приказу руководителя управления здравоохранения Данияра Джандаева, поликлиники в городах Костанай, Лисаковск, Рудный, Аркалык, Тобыл. Житикара будут работать в выходные и праздничные дни. Об этом сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения.

Для оказания помощи при ОРВИ и ОРЗ, с целью снизить нагрузку на скорую помощь и приёмный покой медучреждений.

Время работы в выходные и праздничные дни с 9 до 14.00. Единственный выходной в поликлиниках будет 1 января.

Для удобства жителей прилагаем список телефонов учреждений ПМСП. Регистратуры и службы поддержки пациентов.

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