Еще одна важная медицинская услуга станет бесплатной в Казахстане, перейдя в пакет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

По словам директора Республиканского центра ПМСП Минздрава Айгуль Касымовой, во втором полугодии начнётся поэтапный перевод онкологических скринингов в систему гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). Это позволит сделать обследования доступными для всех целевых групп населения.

«С учётом внедряемых мер ожидается значительное повышение эффективности скринингов. Новые подходы способствуют раннему выявлению заболеваний, снижению смертности и формированию системы здравоохранения, ориентированной на профилактику и долгосрочное здоровье населения», — рассказала Касымова на брифинге СЦК.

Позже в Министерстве здравоохранения уточнили, что соответствующий приказ вступит в силу уже в сентябре. С этого момента онкоскрининги будут выведены из системы обязательного медстрахования (ОСМС) и включены в гарантированный объём бесплатной медпомощи (ГОБМП). Это означает, что казахстанцы смогут проходить онкологические обследования бесплатно — без необходимости иметь полис ОСМС, прямо в своей поликлинике.

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