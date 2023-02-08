Важная роль SSL сертификата для сайта

Network Communication Worldwide Http Https
Надёжность работы сайтов в сети Интернет во многом связана с наличием сертификата SSL. Это своего рода, электронная подпись, подтверждающая домен, позволяя устанавливать безопасное соединение. Приобрести SSL сертификат – значит повысить читаемость ресурса в Сети, а следовательно – его популярность и посещаемость. Пользователи неохотно заходят на ресурсы, способные представлять угрозу. Сертифицированные онлайн проекты более привлекательны.
Каким образом работает сертификат
Сервер/браузер предпринимает попытку подключения к сайту, находящемуся под защитой сертификата SSL, запрашивая идентификационные данные у веб-сервера. Сервер в ответ присылает копию своего сертификата. Браузер/сервер выполнят проверку присланного файла на подлинность. Если сомнений не возникло, тогда веб-сервису будет отправлен публичный ключ. Далее сервером будет возвращено подтверждение, имеющее цифровую подпись. После этой операции (занимающей мгновения) можно считать, что защищённое соединение установлено.
Почему необходимо получить сертификацию SSL
- При помощи сертификата безопасности происходит подтверждение подлинности ресурса. Обеспечивается информационная защита, сохранность поступивших данных, и перехватить их становится сложно.
- Если Интернет-проект собирает некоторые данные о посетителях, он должен обеспечить защиту и хранение такой информации. Это соответствует закону «о защите данных», принятому в РФ.
- Для SEO-развития ресурса важно наличие сертификации SSL. Так, ресурсы с https будут занимать первые места в поисковой выдаче в сравнении с сайтами без сертификации. Следовательно, они будут чаще попадаться на глаза пользователям.
- Наиболее известные браузеры (Гугл, Мозилла, Яндекс) обозначают как безопасные лишь те сайты, что имеют сертификацию SSL. Иные ресурсы могут просто не попадать в выдачу поисковика.
- Упрощается работа с партнёрами. Организации также охотнее работают с защищёнными ресурсами. Если важно развивать проект, то получение сертификата SSL открывает дорогу к продвижению.
Виды сертификатов
Сертификаты делят на три основные группы:
- DV – доступный физическим лицам сертификат «domain validation», при котором выполняется шифровка данных и защита протоколов.
- OV – доступен юрлицам, этот сертификат «organization validation» обеспечивает более высокий уровень защиты и используется организациями.
- EV – доступный юрлицам сертификат максимальной защиты «extended validation», соответствующий стандартам мировой индустрии.
Компания ProHoster SSL предоставляет сертификат на бесплатной основе. Таким образом можно получить статус безопасности и развивать активность в Сети. Это неплохой старт для частных лиц и начинающих компаний, а продвинутые организации получат ещё больше возможностей развития.
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