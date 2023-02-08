Важная роль SSL сертификата для сайта

Надёжность работы сайтов в сети Интернет во многом связана с наличием сертификата SSL. Это своего рода, электронная подпись, подтверждающая домен, позволяя устанавливать безопасное соединение. Приобрести SSL сертификат – значит повысить читаемость ресурса в Сети, а следовательно – его популярность и посещаемость. Пользователи неохотно заходят на ресурсы, способные представлять угрозу. Сертифицированные онлайн проекты более привлекательны.

Каким образом работает сертификат

Сервер/браузер предпринимает попытку подключения к сайту, находящемуся под защитой сертификата SSL, запрашивая идентификационные данные у веб-сервера. Сервер в ответ присылает копию своего сертификата. Браузер/сервер выполнят проверку присланного файла на подлинность. Если сомнений не возникло, тогда веб-сервису будет отправлен публичный ключ. Далее сервером будет возвращено подтверждение, имеющее цифровую подпись. После этой операции (занимающей мгновения) можно считать, что защищённое соединение установлено.

Почему необходимо получить сертификацию SSL

При помощи сертификата безопасности происходит подтверждение подлинности ресурса. Обеспечивается информационная защита, сохранность поступивших данных, и перехватить их становится сложно. Если Интернет-проект собирает некоторые данные о посетителях, он должен обеспечить защиту и хранение такой информации. Это соответствует закону «о защите данных», принятому в РФ. Для SEO-развития ресурса важно наличие сертификации SSL. Так, ресурсы с https будут занимать первые места в поисковой выдаче в сравнении с сайтами без сертификации. Следовательно, они будут чаще попадаться на глаза пользователям. Наиболее известные браузеры (Гугл, Мозилла, Яндекс) обозначают как безопасные лишь те сайты, что имеют сертификацию SSL. Иные ресурсы могут просто не попадать в выдачу поисковика. Упрощается работа с партнёрами. Организации также охотнее работают с защищёнными ресурсами. Если важно развивать проект, то получение сертификата SSL открывает дорогу к продвижению.

Виды сертификатов

Сертификаты делят на три основные группы:

DV – доступный физическим лицам сертификат «domain validation», при котором выполняется шифровка данных и защита протоколов. OV – доступен юрлицам, этот сертификат «organization validation» обеспечивает более высокий уровень защиты и используется организациями. EV – доступный юрлицам сертификат максимальной защиты «extended validation», соответствующий стандартам мировой индустрии.

Компания ProHoster SSL предоставляет сертификат на бесплатной основе. Таким образом можно получить статус безопасности и развивать активность в Сети. Это неплохой старт для частных лиц и начинающих компаний, а продвинутые организации получат ещё больше возможностей развития.

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