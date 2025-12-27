В преддверии праздничных дней многие граждане планируют поездки за рубеж. В этой связи в АО «Национальные информационные технологии» («НИТ») напомнили казахстанцам о возможности заранее проверить наличие ограничений на выезд из страны, передает Zakon.kz.
Специалисты рекомендуют заблаговременно убедиться в отсутствии запрета, чтобы избежать неприятных ситуаций на границе.
Проверить информацию можно онлайн — на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile. Сервис позволяет узнать данные по:
- реестру должников, которым ограничен выезд за границу;
- реестру должников по исполнительным производствам.
Как воспользоваться услугой в приложении eGov Mobile:
- Зайдите в раздел «Услуги».
- Выберите категорию «Путешествие, жизнь за границей и эмиграция», затем услугу по проверке наличия запрета на выезд за рубеж.
- Заполните необходимые данные.
- Нажмите кнопку «Проверить».
Результат предоставляется в течение 15 минут — как на портале eGov.kz, так и в мобильном приложении eGov Mobile.
