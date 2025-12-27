USD 504.6 EUR 594.27 RUB 6.48

Важно для казахстанцев: как узнать о запрете на выезд за границу

В преддверии праздничных дней многие граждане планируют поездки за рубеж. В этой связи в АО «Национальные информационные технологии» («НИТ») напомнили казахстанцам о возможности заранее проверить наличие ограничений на выезд из страны, передает Zakon.kz.

Специалисты рекомендуют заблаговременно убедиться в отсутствии запрета, чтобы избежать неприятных ситуаций на границе.

Проверить информацию можно онлайн — на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile. Сервис позволяет узнать данные по:

  • реестру должников, которым ограничен выезд за границу;
  • реестру должников по исполнительным производствам.

Как воспользоваться услугой в приложении eGov Mobile:

  1. Зайдите в раздел «Услуги».
  2. Выберите категорию «Путешествие, жизнь за границей и эмиграция», затем услугу по проверке наличия запрета на выезд за рубеж.
  3. Заполните необходимые данные.
  4. Нажмите кнопку «Проверить».

Результат предоставляется в течение 15 минут — как на портале eGov.kz, так и в мобильном приложении eGov Mobile.



