ВАЖНО! Карантин вводят в Костанайской области

Фото из аккаунта акима области
Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов провел экстренное заседание Штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграм.
В ходе заседания заслушал акима Житикаринского района о текущей эпидемиологической ситуации и о проводимых мероприятиях по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Житикаринском районе, главным государственным санитарным врачом области на территории Житикаринского района с 00.00 часов 16 апреля 2020 года введен карантин», — сообщается на странице в Инстаграм.
Также по итогам заседания в целях предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции принято решение ввести с 00.00 часов 17 апреля до 7.00 часов 1 мая на территории нашей области карантин.
Более подробная информация будет завтра.