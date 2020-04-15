ВАЖНО! Карантин вводят в Костанайской области

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов провел экстренное заседание Штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграм.

В ходе заседания заслушал акима Житикаринского района о текущей эпидемиологической ситуации и о проводимых мероприятиях по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Житикаринском районе, главным государственным санитарным врачом области на территории Житикаринского района с 00.00 часов 16 апреля 2020 года введен карантин», — сообщается на странице в Инстаграм.

Также по итогам заседания в целях предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции принято решение ввести с 00.00 часов 17 апреля до 7.00 часов 1 мая на территории нашей области карантин.

Более подробная информация будет завтра.

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