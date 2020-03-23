ВАЖНО! Токаев сообщил об ужесточении изоляционных мер

Крупным ТРЦ и рынкам площадью не менее 2000 квадратных метров разрешат работать во время ЧП, но с 10 утра до 18:00 и с усилением санитарных и дезинфекционных мер, передает zakon.kz.

Министерство торговли и интеграции и Министерство здравоохранения внесли изменения в приказ о рекомендациях по работе магазинов, кафе и торговых центров во время ЧП.

В документе написано, что теперь крупные торговые объекты (торгово-развлекательные центры, торговые центры, гипермаркеты, торговые дома, продовольственные рынки) площадью не менее 2000 квадратных метров ограничивают время работы с 10:00 часов до 18:00 часов и работают с усилением санитарных и дезинфекционных мер с полным выполнением функций.

Находящиеся в них продуктовые магазины, аптеки должны работать в обычном режиме. В таком же режиме должны работать и магазины возле домов.

Непродовольственные рынки могут работать с 11:00 часов до 17:00 часов с усилением санитарных и дезинфекционных мер.

Объекты общественного питания работают с ограничением деятельности:

— кафе расположенные на территории торговых объектов могут заниматься только доставкой еды.

— кафе, которые расположены не на территории торговых объектов должны работать до 22.00 часов, а число посетителей – не более 50 человек одновременно.

Решение об открытии торговых центров и рынков было принято исходя из важности обеспечения рабочими местами и доходами большого количества наших граждан, занятых в сфере торговли и услуг. Но вместе с тем, мы обращаемся ко всем предпринимателям с просьбой принять во внимание важность соблюдения всех требований главного санитарного врача по усилению санитарных и дезинфекционных мер, — говорится в сообщении.

При неисполнении этих рекомендаций, главный санитарный врач территории может принять меры вплоть до приостановления деятельности объектов.

Рекомендации распространяются на всю территорию Казахстана. Но по решению акимов и постановлению главного санврача этой территории могут приниматься дополнительные ограничения.

С 16 марта в Казахстане действует режим ЧП из-за пандемии коронавируса. Города Алматы и Нур-Султан закрыли, чтобы не допустить распространения вируса.

Сейчас в стране зарегистрирован 61 случай зараженных. Большинство из них (31 человек) находится в больницах столицы. В Алматы – 26 случаев, Караганде — 2 случая, Алматинской области — 1 случай, Актюбинской области — 1 случай.

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