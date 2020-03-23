USD 444.8
EUR 476.78
RUB 5.72
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. ВАЖНО! Токаев сообщил об ужесточении изоляционных мер

ВАЖНО! Токаев сообщил об ужесточении изоляционных мер

Vinkmag ad

Крупным ТРЦ и рынкам площадью не менее 2000 квадратных метров разрешат работать во время ЧП, но с 10 утра до 18:00 и с усилением санитарных и дезинфекционных мер, передает zakon.kz.

Министерство торговли и интеграции и Министерство здравоохранения внесли изменения в приказ о рекомендациях по работе магазинов, кафе и торговых центров во время ЧП.

В документе написано, что теперь крупные торговые объекты (торгово-развлекательные центры, торговые центры, гипермаркеты, торговые дома, продовольственные рынки) площадью не менее 2000 квадратных метров ограничивают время работы с 10:00 часов до 18:00 часов и работают с усилением санитарных и дезинфекционных мер с полным выполнением функций.

Находящиеся в них продуктовые магазины, аптеки должны работать в обычном режиме. В таком же режиме должны работать и магазины возле домов.

Непродовольственные рынки могут работать с 11:00 часов до 17:00 часов с усилением санитарных и дезинфекционных мер.

Объекты общественного питания работают с ограничением деятельности:

— кафе расположенные на территории торговых объектов могут заниматься только доставкой еды.

— кафе, которые расположены не на территории торговых объектов должны работать до 22.00 часов, а число посетителей – не более 50 человек одновременно.

Решение об открытии торговых центров и рынков было принято исходя из важности обеспечения рабочими местами и доходами большого количества наших граждан, занятых в сфере торговли и услуг. Но вместе с тем, мы обращаемся ко всем предпринимателям с просьбой принять во внимание важность соблюдения всех требований главного санитарного врача по усилению санитарных и дезинфекционных мер, — говорится в сообщении.

При неисполнении этих рекомендаций, главный санитарный врач территории может принять меры вплоть до приостановления деятельности объектов.

Рекомендации распространяются на всю территорию Казахстана. Но по решению акимов и постановлению главного санврача этой территории могут приниматься дополнительные ограничения.

С 16 марта в Казахстане действует режим ЧП из-за пандемии коронавируса. Города Алматы и Нур-Султан закрыли, чтобы не допустить распространения вируса.

Сейчас в стране зарегистрирован 61 случай зараженных. Большинство из них (31 человек) находится в больницах столицы. В Алматы – 26 случаев, Караганде — 2 случая, Алматинской области — 1 случай, Актюбинской области — 1 случай.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Визы продлят всем иностранцам, находящимся в Казахстане

Следующая новость

Токаев дал поручения в связи с ЧП