Министерство внутренних дел обратилось к участникам дорожного движения, передает Polisia.kz.

«Уважаемые участники дорожного движения! В условиях ухудшения погоды каждый ваш шаг на дороге имеет решающее значение. Гололед, сильный ветер, снегопад или туман могут превратить обычную поездку в опасное испытание. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем отказаться от дальних поездок. Помните, иногда лучше немного подождать, чем рисковать своей жизнью и безопасностью других», — сказал председатель комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев.

Если же вы оказались в пути:

Снижайте скорость; • Держите безопасную дистанцию;

Избегайте резких маневров и обгонов;

При первой возможности остановитесь в ближайшем населенном пункте или безопасном месте.

«На дорогах круглосуточно работают дорожные службы, а также сотрудники полиции и спасательных подразделений. Их задача – помочь вам. В случае экстренной ситуации незамедлительно обращайтесь за помощью. Особое внимание обращаем на тех, кто нарушает ограничения и предписания, связанные с погодными условиями. Такие действия подвергают опасности не только самих нарушителей, но и окружающих. Виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. Ваше внимание и ответственность сегодня – это залог безопасного возвращения домой завтра. Берегите себя и своих близких», — отметил председатель комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.